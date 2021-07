Traffico Roma del 02-07-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 luglio 2021) LuceverdeBuonasera dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare per un incidente sono possibili ulteriori difficoltà in carreggiata esterna tra lo svincolo dellaTeramo è l’uscita per Tiburtina con ripercussioni anche in interna tra Nomentana e A24 ancora in esterna prudenza anche tra l’autostrada di Fiumicino El Ostiense Continuano i disagi sulla A1Napoliè per un Veicolo in avaria tra il bivio A24 lo svincolo di Valmontone per chi arriva da Firenze in diminuzione la circolazione su via del Foro Italico e sull’intero percorso della tangenziale è ancora attenzione sulla Pontina dove un ...