Spuntano le chat segrete della Protezione Civile Speranza sempre più nei guai

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 2 luglio 2021) Emergono nuovi particolari sul mancato aggiornamento del piano pandemico. Una grana non di poco conto per il ministro Roberto. Ieri – si legge sul Giornale – è calato il gelo durante l’audizione presso la Commissione Affari Esteri del giornalista de L’Espresso, Fabrizio Gatti, invitato a relazionare sulleinedite di messaggi che il capo, Angelo Borrelli, avrebbe mandato ad un suo ex collaboratore Piero Moscardini nei giorni convulsi dello scorso febbraio 2020. Cosa c’è scritto in quelle“È il 29 febbraio – prosegue il Giornale – e Gatti ...