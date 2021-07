andreabettini : Richard Branson anticipa Jeff Bezos: l'11 luglio volerà nello spazio - Chiara_Rossi3 : RT @StartMagNews: Il fondatore di Virgin Galactic, Richard Branson, in volo l’11 luglio, battendo sul tempo il rivale Bezos. L'articolo di… - DividendProfit : Richard Branson anticipa Jeff Bezos e andrà nello spazio l’11 luglio con la sua Virgin Galactic - Affaritaliani : Spazio, Richard Branson a sorpresa: nello Spazio l'11 luglio 2021 - StartMagNews : Il fondatore di Virgin Galactic, Richard Branson, in volo l’11 luglio, battendo sul tempo il rivale Bezos. L'artico… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio Richard

Branson cerca di battere tutti sul tempo: l'11 luglio 2021 (quando in Italia saranno le 15) volerà nelloa bordo della navetta 'Unity' della sua compagnia spaziale privata, Virgin ...... la regina Elisabetta e la principessa Margaret, Sophia Loren,Burton, Sidney Poitier, Kirk ... corse guidate, lezioni di yoga davanti alla baia e unobenessere di 4000 metri quadrati ...Una prova di AMD 4700S Desktop Kit realizzata in Corea del Sud fa emergere il vero cuore di questo sistema pensato per assemblare PC da ufficio o per impieghi particolari: al centro non c'è il SoC di ...La corsa per andare nello spazio è partita. Il miliardario britannico Richard Branson prevede di andare nello spazio l'11 luglio, nove giorni prima del patron di Amazon, Jeff Bezos. Lo rende noto la s ...