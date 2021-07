“Salerno non si Lega”: i Giovani Democratici contro Salvini (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “La Campania non si Lega. Il Sud non dimentica le offese“. È lo striscione con cui i Giovani Democratici, la Giovanile del Partito Democratico, ha accolto Matteo Salvini al suo arrivo a Salerno “Salerno non si Lega – dichiara Marco Mazzeo, Segretario dei Giovani Democratici di Salerno – Matteo Salvini ha offeso per anni il Sud. Inoltre ha tagliato miliardi di risorse al Mezzogiorno e ha tentato di approvare un progetto di autonomia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “La Campania non si. Il Sud non dimentica le offese“. È lo striscione con cui i, lale del Partito Democratico, ha accolto Matteoal suo arrivo anon si– dichiara Marco Mazzeo, Segretario deidi– Matteoha offeso per anni il Sud. Inoltre ha tagliato miliardi di risorse al Mezzogiorno e ha tentato di approvare un progetto di autonomia ...

