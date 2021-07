Sala: “Nessun ripensamento sullo stadio, ma gestisco il bene pubblico” (Di venerdì 2 luglio 2021) Il sindaco di Milano Beppe Sala torna sul nuovo stadio di Inter e Milan Nuove dichiarazioni del sindaco di Milano Beppe Sala sullo stadio che Inter e Milan vogliono costruire in zona San Siro e che dovrebbe prendere il posto dell’attuale impianto. “sullo stadio io non ho mai avuto ripensamenti, sono a favore del fatto che il progetto vada avanti, ma ovviamente gestisco il bene pubblico di noi milanesi e quella è una nostra area. Spada (Alessandro Spada – presidente di Assolombarda, ndr) parlando di San Siro ha detto ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Il sindaco di Milano Beppetorna sul nuovodi Inter e Milan Nuove dichiarazioni del sindaco di Milano Beppeche Inter e Milan vogliono costruire in zona San Siro e che dovrebbe prendere il posto dell’attuale impianto. “io non ho mai avuto ripensamenti, sono a favore del fatto che il progetto vada avanti, ma ovviamenteildi noi milanesi e quella è una nostra area. Spada (Alessandro Spada – presidente di Assolombarda, ndr) parlando di San Siro ha detto ...

