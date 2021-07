Rudy Zerbi al centro di Roma col figlio: ci svela un segreto! (Di venerdì 2 luglio 2021) Rudy Zerbi si mostra insieme al figlio a Roma, ai suoi tantissimi e affezionati follower il noto conduttore svela un segreto, di che si tratta Rudy Zerbi ha attirato non poco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 2 luglio 2021)si mostra insieme al, ai suoi tantissimi e affezionati follower il noto conduttoreun segreto, di che si trattaha attirato non poco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

__imaclown___ : RT @twocreatures_: comunque rudy zerbi nella live di ed sheeran era proprio un mood - machicazzo : mi chiamo Rebecca per gli amici Rebi e per @evvovemio rudy zerbi - twocreatures_ : rudy zerbi mi ha fatto fare un hit tweet tvb rudy - HikariLuci : Annalisa che anche stasera ci fa vedere come si canta live. Perché si, caro Rudy Zerbi: per fare il cantante si dev… - gvlorydayss : RT @twocreatures_: comunque rudy zerbi nella live di ed sheeran era proprio un mood -