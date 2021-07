(Di venerdì 2 luglio 2021), 2 lug. (Adnkronos) - "La crisi della Giuntaè sotto gli occhi di tutti. L'uscita dal gruppo M5S di alcuni consiglieri comunali ne è la conferma più plateale. Glia breve sapranno dare il loro giudizio. Spetta infatti agli, e solo ad essi, decidere a questo punto quale debba essere il futuro di. Non spetta più, nei fatti, al consiglio comunale attuale intervenire sul punto". Così Beppedel Pd. "L'ipotesi di, destinata a produrre lo scioglimento del comune a quattro mesi dal voto, appare francamente fuori misura, se non ...

Advertising

TV7Benevento : Roma: Fioroni, 'sfiducia Raggi ora non ha senso, parliamo a elettori'... -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fioroni

SardiniaPost

Così come sta avvenendo acon il Ministro Giorgetti che ha subito ritenuto il monitoraggio ... "così anche in Regione Umbria, con la presidente Donatella Tesei e l'assessore Michele, i ...Così come sta avvenendo acon il Ministro Giorgetti che ha subito ritenuto il monitoraggio ... 'così anche in Regione Umbria, con la Presidente Tesei e l'Assessore competente Michele, i ...Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "La crisi della Giunta Raggi è sotto gli occhi di tutti. L'uscita dal gruppo M5S di alcuni consiglieri comunali ne è la conferma più plateale. Gli elettori a breve sapranno ...ROMA. Sul Ddl Zan «la Lega è sempre stata pronta a discutere un testo condiviso, senza ideologia», sostiene il leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista al quotidiano dei vescovi “Avvenire”.