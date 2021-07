Referendum Giustizia | Anelli | “Migliaia di gazebo in Lombardia”

Advertising

LegaSalvini : ++ #SALVINI: IL 2, 3 E 4 LUGLIO IN PIAZZA CON 1.200 GAZEBO PER RACCOLTA FIRME #REFERENDUMGIUSTIZIA++ Parte la camp… - ilriformista : La magistratura si è trasformata in uno Stato nello Stato e ha sottomesso a sé tutti gli altri poteri violando la C… - LegaSalvini : CHI SBAGLIA PAGA, STOP CORRENTI, GIUSTIZIA VELOCE, TRASPARENTE, GIUSTA. ?? Vieni a firmare i 6 referendum ai gazeb… - tvoggi : GIUSTIZIA, SEI REFERENDUM PER LA SVOLTA Nasce anche a Salerno il comitato promotore dei sei referendum per la giust… - ManfrediPotenti : ???GRAZIE A Livorno Press??? -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Giustizia

... punta l'accento sul restyling della, visto che il suo partito "per tutta l'estate sarà nelle piazze dei comuni italiani, chiedendo le firme ai cittadini per i 6sulla...Con 2000 gazebo sul territorio nazionale, di cui oltre 70 in altrettante piazze della Liguria per il fine settimana dal 2 al 4 luglio, è partita la raccolta firme per isulla. "Sarà unimpegnativo, una battaglia di democrazia e di libertà per dare un nuovo inizio al nostro paese", commenta il deputato della Lega Lorenzo Viviani ...Chi rappresenta l’associazione “Vittime della Giustizia e del Fisco” non può che sperare in una riforma della giustizia, in leggi che affranchino il normale cittadino dalle torture giudiziarie. Ma sog ...SORRENTO, 02 LUG - "Io spero che Grillo e Conte la smettano subito di litigare", perché "in questo momento c'è da riformare la giustizia e tagliare la burocrazia. Non tifo né per l'uno, né per l'altro ...