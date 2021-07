Raphael Gualazzi e Simona Molinari insieme sul palco di Suoni di Marca (Di venerdì 2 luglio 2021) Sarà un martedì in grande stile quello del 3 agosto a Suoni di Marca : sul palco del Bastione San Marco di Treviso saliranno Raphael Gualazzi e Simona Molinari. Il cantautore e compositore ... Leggi su trevisotoday (Di venerdì 2 luglio 2021) Sarà un martedì in grande stile quello del 3 agosto adi: suldel Bastione San Marco di Treviso saliranno. Il cantautore e compositore ...

Advertising

GammaStereoRoma : Raphael Gualazzi - Carioca - GossipPop1 : RT @EndCent: #Annalisa #RaphaelGualazzi e #AsafAvidan sono i tre nomi per l'edizione 2021 della #FieraDellaMusica - EndCent : #Annalisa #RaphaelGualazzi e #AsafAvidan sono i tre nomi per l'edizione 2021 della #FieraDellaMusica… - sonikmusicnet : Ora in onda: Raphael Gualazzi - Carioca - RADIOEFFEITALIA : Raphael Gualazzi - Follia D'amore -

Ultime Notizie dalla rete : Raphael Gualazzi Raphael Gualazzi e Simona Molinari insieme sul palco di Suoni di Marca Sarà un martedì in grande stile quello del 3 agosto a Suoni di Marca : sul palco del Bastione San Marco di Treviso saliranno Raphael Gualazzi e Simona Molinari. Il cantautore e compositore ripercorrerà la sua carriera tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche blues e soul internazionale, accompagnato da ...

Ad Azzano Decimo torna la Fiera della musica ... che negli anni ha ospitato artisti di fama nazionale e internazionale, da Iggy Pop ai Madness, fino a Calcutta, Afterhours e Giovanni Allevi, è inaugurato quest'anno da Raphael Gualazzi che si ...

Raphael Gualazzi e Simona Molinari insieme sul palco di Suoni di Marca TrevisoToday Torna “Rocce Rosse Blues” e spegne 30 candeline Dal 5 al 27 agosto torna, per la 30esima edizione, “Rocce Rosse Blues”. La rassegna si svolgerà tra Ulassai, Osini e Gairo, in Ogliastra, territorio attraversato dal Trenino Verde. E sul Trenino Jazz ...

Rocce Rosse Blues festeggia 30 anni, 18 eventi in Ogliastra Rocce Rosse Blues riaccende i riflettori sulla grande musica. La piazza Barigau di Ulassai, Osini e Gairo, in Ogliastra, accoglieranno dal 5 al 27 agosto la manifestazione che spegne le sue 30 candeli ...

Sarà un martedì in grande stile quello del 3 agosto a Suoni di Marca : sul palco del Bastione San Marco di Treviso salirannoe Simona Molinari. Il cantautore e compositore ripercorrerà la sua carriera tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche blues e soul internazionale, accompagnato da ...... che negli anni ha ospitato artisti di fama nazionale e internazionale, da Iggy Pop ai Madness, fino a Calcutta, Afterhours e Giovanni Allevi, è inaugurato quest'anno dache si ...Dal 5 al 27 agosto torna, per la 30esima edizione, “Rocce Rosse Blues”. La rassegna si svolgerà tra Ulassai, Osini e Gairo, in Ogliastra, territorio attraversato dal Trenino Verde. E sul Trenino Jazz ...Rocce Rosse Blues riaccende i riflettori sulla grande musica. La piazza Barigau di Ulassai, Osini e Gairo, in Ogliastra, accoglieranno dal 5 al 27 agosto la manifestazione che spegne le sue 30 candeli ...