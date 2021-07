PL1 Gp Austria | Verstappen davanti | seguono le due Ferrari

(Di venerdì 2 luglio 2021)continua a comandare e mette a referto il miglior tempo nelle PL1 del Gp d’le duedi Leclerc e Sainz. Quarto Valtteri Bottas. Red Bull:venne presa in considerazione per la fornitura dei motori PL1 Gp: cosa è successo? Piloti che ritornano a percorrere il Red Bull Ring dopo soli quattro giorni di assenza.si presenta con un’ala posteriore a cucchiaio molto scarica per provare a recuperare qualcosa sul rettilineo. Piccola modifica anche sull’ala posteriore della Mercedes di Lewis Hamilton che utilizza un ...

Advertising

motorboxcom : #F1 I risultati delle PL1 dell' #AustrianGP: Verstappen riprende da dove aveva lasciato - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: i risultati delle #PL1 dell'#AustrianGP, #Verstappen precede le #Ferrari - F1inGenerale_ : F1 | GP Austria – Sintesi PL1: Verstappen il più veloce, seguono le Ferrari #F1inGenerale - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #PL1 #FP1 #AustrianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale #PL1 #FP1 #AustrianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -

Ultime Notizie dalla rete : PL1 Austria

IL GP D'2021 IN BREVE Gli orari tv del weekend di Spielberg Risultati GP2021 Cronaca live:- PL2 - PL3 - QUALIFICHE - GARA Il riassunto delleI dati tecnici della pista Albo ...10.45 - Nell'attesa del via alle prime prove libere, ecco una rassegna dei principali temi emersi nel paddock dal giovedì dell'. 10.15 - Il cielo su Spielberg è nuvoloso e c'è la possibilità ...Verstappen è stato il più veloce in queste PL1 del GP d'Austria. Seguono le Ferrari con Leclerc davanti a Sainz. Bottas 4°, Hamilton 7°.Tempi, distacchi e giri percorsi nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del Mondiale 2021 di F1 in programma sul circuito del Red Bull Ring ...