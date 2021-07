Perché Salvini spera nella scissione grillina per indebolire Giorgia Meloni (Di venerdì 2 luglio 2021) Due grillini con una fava. Secondo quanto scrive La Stampa se parte dei 5 Stelle con la scissione abbandonasse il governo potrebbe essere sostituito dall’arrivo di Giorgia Meloni. Creando di fatto un vero e proprio governo di centrodestra già in questa legislatura. Ma se l’ipotesi è più fantapolitica che altro c’è un altro scenario che solletica Salvini… Secondo Ilario Lombardo in realtà il vero obiettivo della Lega e di Salvini non è di certo l’entrata di Fratelli d’Italia al governo. Del resto Perché Giorgia Meloni dovrebbe rinunciare a una posizione di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Due grillini con una fava. Secondo quanto scrive La Stampa se parte dei 5 Stelle con laabbandonasse il governo potrebbe essere sostituito dall’arrivo di. Creando di fatto un vero e proprio governo di centrodestra già in questa legislatura. Ma se l’ipotesi è più fantapolitica che altro c’è un altro scenario che solletica… Secondo Ilario Lombardo in realtà il vero obiettivo della Lega e dinon è di certo l’entrata di Fratelli d’Italia al governo. Del restodovrebbe rinunciare a una posizione di ...

