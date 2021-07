Monte di Procida, riprendono le ricerche dell’uomo disperso in mare (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMonte di Procida (Na) – Sono riprese questa mattina all’alba le ricerche dell’uomo di 57 anni disperso ieri nelle acque antistanti Torregaveta a Monte di Procida, tuffatosi in mare per salvare due ragazzi sopraffatti dalle onde alte. Fino ad ieri sera all’imbrunire tutti i tentativi messi in atto da Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e carabinieri non avevano dato esito. Questa mattina saranno impiegati, condizioni meteo permettendo, anche i subacquei dei Vigili del Fuoco. Ieri pomeriggio il mare grosso non ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Na) – Sono riprese questa mattina all’alba ledi 57 anniieri nelle acque antistanti Torregaveta adi, tuffatosi inper salvare due ragazzi sopraffatti dalle onde alte. Fino ad ieri sera all’imbrunire tutti i tentativi messi in atto da Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e carabinieri non avevano dato esito. Questa mattina saranno impiegati, condizioni meteo permettendo, anche i subacquei dei Vigili del Fuoco. Ieri pomeriggio ilgrosso non ...

