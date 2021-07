LIVE Fognini-Rublev 3-6 7-5 4-6 1-0, Wimbledon 2021 in DIRETTA: comincia il quarto set (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Risposta profondissima di Rublev con il diritto. 15-0 Scappa via il diritto del russo. 1-1 PASSANTE DI ROVESCIO DI Rublev! 40-30 ROVESCIO VINCENTE IN RISPOSTA DI Fognini 40-15 Ottima prima del #7 al mondo. 30-15 Nono ace del russo. 15-15 Fognini chiama a rete Rublev: pessima volée di rovescio del russo. 15-0 Scappa via il diritto in manovra di Fognini. 1-0 Fognini resta attaccato al match in un game fondamentale. 40-30 Risposta lunga del russo. 30-30 PASSANTE DI Fognini! ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Risposta profondissima dicon il diritto. 15-0 Scappa via il diritto del russo. 1-1 PASSANTE DI ROVESCIO DI! 40-30 ROVESCIO VINCENTE IN RISPOSTA DI40-15 Ottima prima del #7 al mondo. 30-15 Nono ace del russo. 15-15chiama a rete: pessima volée di rovescio del russo. 15-0 Scappa via il diritto in manovra di. 1-0resta attaccato al match in un game fondamentale. 40-30 Risposta lunga del russo. 30-30 PASSANTE DI! ...

Advertising

infoitsport : Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: Fognini in campo con Rublev - infoitsport : LIVE Fognini-Rublev 3-6 7-5 1-0, Wimbledon 2021 in DIRETTA: buon inizio dell'azzurro nel 3° set - infoitsport : LIVE - FOGNINI-Rublev 3-6 7-5 2-4, Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti - zazoomblog : LIVE – Fognini-Rublev 3-6 4-4 Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Rublev #Wimbledon #2021: - zazoomblog : LIVE Fognini-Rublev 3-4 Wimbledon 2021 in DIRETTA: fioccano palle break nel 1° set! - #Fognini-Rublev #Wimbledon… -