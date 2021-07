(Di venerdì 2 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Elisoccorso in azione questa mattina aper un 50enne colto dasulla. L’allarme è scattato alle 10,15 da via San Francesco, una traversa della provinciale che collega con Cermenate. Vista la situazione di particolare gravità segnalata, sul posto si sono portate rapidamente in codice rosso un’ambulanza della Croce rossa di Lentate tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ...

Advertising

ilNotiziarioInd : Lazzate, grave malore in strada, atterra l’elicottero -

Ultime Notizie dalla rete : Lazzate grave

Il Notiziario

Incidente, per fortuna senza nessunaconseguenza, a. Nella serata di venerdì 18 giugno, pochi minuti dopo le 20, le squadre del comando dei gigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute in via Kennedy, per uno ......del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza con autopompe da Desio ee un carro fiamma da Seregno. Il conducente è stato ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como, non sarebbe. ...Ingente il dispiegamento dei mezzi di soccorso. Sul posto sono arrivati infatti i Vigili del fuoco di Lazzate e Desio, con l'autopompa, il carro soccorso e il mezzo di elevazioni. Con loro anche i ...È stato necessario l’intervento di vigili del fuoco, soccorritori del 118 e forze dell’ordine per risolvere l’incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 18 giugno in via Kennedy a Lazzate. In ...