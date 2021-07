Incontro Draghi-Kadhimi. Perché l’Iraq è importante per l’Italia (e viceversa) (Di venerdì 2 luglio 2021) Dall’Incontro del presidente del Consiglio Mario Draghi con l’omologo iracheno Mustafa Al-Kadhimi emerge un contatto tra i due paesi su temi fondamentali per la stabilità irachena e regionale, a cominciare dalla lotta al terrorismo, con lo Stato islamico che (come uscito dalla riunione della Coalizione internazionale ospitata a Roma) è ancora in forte nonostante sia stata disarticolata la statualità che il gruppo terroristico aveva costruito tra il 2014 e il 2015 partendo proprio dall’Iraq. Un aspetto che lega ulteriormente l’asse italo-iracheno, visto che aziende italiane potrebbero avere un ruolo nella ricostruzione del ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 luglio 2021) Dall’del presidente del Consiglio Mariocon l’omologo iracheno Mustafa Al-emerge un contatto tra i due paesi su temi fondamentali per la stabilità irachena e regionale, a cominciare dalla lotta al terrorismo, con lo Stato islamico che (come uscito dalla riunione della Coalizione internazionale ospitata a Roma) è ancora in forte nonostante sia stata disarticolata la statualità che il gruppo terroristico aveva costruito tra il 2014 e il 2015 partendo proprio dal. Un aspetto che lega ulteriormente l’asse italo-iracheno, visto che aziende italiane potrebbero avere un ruolo nella ricostruzione del ...

