(Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Tra ansie e paure, infortuni ed episodi dubbi, ma con tantissimo cuore e carattere, l'Italia continua a sognare, batte il2-1 e vola in semifinale di Euro 2020. All'Allianz Arena didi Baviera decidono le bellissime reti di Barella e Insigne, mentre ai belgi non basta il rigore dubbio segnato da Lukaku. Quinto successo in altrettante gare per la formazione di Roberto Mancini, che si sbarazza dei più quotati uomini di Roberto Martinez, raggiungendo la Spagna nel penultimo appuntamento del torneo. Si tornerà a Wembley (Londra) martedì 6 luglio, con calcio d'inizio alle ore 21. Pochissimi i cambi di formazione da parte di Roberto ...

Advertising

Agenzia_Italia : Impresa azzurra a Monaco. Belgio battuto 2-1 - ParmeshSriv : RT @EmpoliCalcio: La statua della Vittoria Alata, che domina Piazza della Vittoria, nel cuore della città, illuminato da un fascio azzurro… - EmpoliCalcio : La statua della Vittoria Alata, che domina Piazza della Vittoria, nel cuore della città, illuminato da un fascio az… - ComuneEmpoli : #Empoli #Sport Vittoria Azzurra per celebrare l’impresa degli Azzurrini: il secondo Scudetto Primavera. La statua a… - NinoRamosTerml : RT @ZZiliani: @_BobRoger15_ @Robertoro80 È vero. Come il rigore sbagliato da #Cabrini nel primo tempo, sullo 0-0, nella finale mondiale del… -

Ultime Notizie dalla rete : Impresa azzurra

a Monaco. Belgio battuto 2 - ...... chiamato ovviamente a fare l'contro il serbo. Mentre dunque gli appassionati attendono l'... (agg Michela Colombo) FOGNINI RUBLEV, RIMONTASecondo set per la diretta Fognini Rublev a ...E’ delirio in Italia per la vittoria degli azzurri. Grandissima prestazione della squadra di Roberto Mancini che ha superato il Belgio con il risultato di 1-2, è stato stacco il pass per la semifinale ...AGI - Tra ansie e paure, infortuni ed episodi dubbi, ma con tantissimo cuore e carattere, l’Italia continua a sognare, batte il Belgio 2-1 e vola in semifinale di Euro 2020. All’Allianz Arena di Monac ...