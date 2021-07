Gaia Zorzi si espone sul caso Malika | Tommaso | “persona torbida ma problema è suo”

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ormai da giorni non accenna a placarsi il polverone sollevato suldella giovane, la 22enne toscana cacciata dai genitori perché lesbica. Tutto è nato dopo le scoperte fatte da Selvaggia Lucarelli e supportate da Gabriele Parpiglia, in merito all’acquisto, attraverso i soldi delle raccolte fondi aperte a suo favore, di una Mercedes e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.