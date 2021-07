Funivia Mottarone, sale numero indagati: coinvolte anche due società (Di venerdì 2 luglio 2021) sale a 14 il numero degli indagati per la tragedia della Funivia del Mottarone dove hanno perso la vita 14 persone. Oltre ai tre indagati, fermati e subito rilasciati, si aggiungono altri nove nomi di persone e due enti: Ferrovie del Mottarone la società che gestisce la Funivia e Leitner che deve rispondere di illecito amministrativo ossia della legge 231, si tratta della società di Vipiteno che ha il contratto di manutenzione dell’impianto. E’ quanto emerge nella richiesta di incidente probatorio, in possesso ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 luglio 2021)a 14 ildegliper la tragedia delladeldove hanno perso la vita 14 persone. Oltre ai tre, fermati e subito rilasciati, si aggiungono altri nove nomi di persone e due enti: Ferrovie dellache gestisce lae Leitner che deve rispondere di illecito amministrativo ossia della legge 231, si tratta delladi Vipiteno che ha il contratto di manutenzione dell’impianto. E’ quanto emerge nella richiesta di incidente probatorio, in possesso ...

