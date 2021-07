Firenze: Questore sospende licenza locale pubblico spettacolo per 3 giorni (Di venerdì 2 luglio 2021) Scattata la sospensione della licenza per 3 giorni per un locale di pubblico spettacolo di Firenze disposta, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., dal Questore Filippo Santarelli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 luglio 2021) Scattata la sospensione dellaper 3per undididisposta, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., dalFilippo Santarelli L'articolo proviene daPost.

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Questore Due poliziotti premiati dal Rotary per l'assistenza a un'anziana sola durante la pandemia Alla consegna della targa del Rotary, mercoledì scorso durante la serata di fine anno rotariano 2020 - 21, era presente il dottor Giuseppe Solimene, Vicario del Questore di Firenze. A nome e per ...

Due poliziotti della Questura di Firenze premiati dal Rotary Alla consegna della targa del Rotary, mercoledì scorso durante la serata di fine anno rotariano 2020 - 21, era presente il dottor Giuseppe Solimene, Vicario del Questore di Firenze. A nome e per ...

Lite e aggressioni dentro e fuori, il Questore sospende la licenza ad un locale fiorentino 055firenze Locale chiuso dopo le zuffe Intorno alle 2.30 la volante è intervenuta per una lite nei pressi del locale dove un italiano è stato aggredito all’interno da uno sconosciuto con il quale ha avuto una colluttazione. La ’security’ d ...

Due poliziotti premiati dal Rotary per l'assistenza a un'anziana sola durante la pandemia Due poliziotti della Questura di Firenze sono tra i vincitori del premio «Il valore del coraggio 2021» del Rotary Club Firenze Nord. È il riconoscimento ...

