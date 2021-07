Figliuolo: ancora 2,5 milioni di over 60 non vaccinati. E chiede intervento deciso regioni (Di venerdì 2 luglio 2021) Il generale commissario scatena la ricerca ossessiva degli over60 non vaccinati, come chiedono i virologi, Si cerca di esaurire le scorte di vaccini e di procurarne altre L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 luglio 2021) Il generale commissario scatena la ricerca ossessiva degli60 non, come chiedono i virologi, Si cerca di esaurire le scorte di vaccini e di procurarne altre L'articolo proviene da Firenze Post.

