Europei di calcio 2021, i quarti si aprono con Svizzera e Spagna: iberici killer in attacco, ma i rossocrociati sognano (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono rimaste le migliori otto degli Europei di calcio 2021. Oggi e domani sarà il turno dei quarti di finale per decidere le partecipanti alle Final four che si svolgeranno allo stadio Wembley di Londra. Le danze si apriranno a San Pietroburgo, con la sfida delle ore 18.00 tra Spagna e Svizzera. Dopo tante critiche arrivate nelle prime due partite, gli iberici guidati da Luis Enrique si sono risvegliati. Soprattutto in fase offensiva: due ‘manite’ rifilate a Slovacchia e Croazia, ritrovando confidenza col gol e risvegliando l’ambiente, facendo sì che le ‘Furie Rosse’ ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono rimaste le migliori otto deglidi. Oggi e domani sarà il turno deidi finale per decidere le partecipanti alle Final four che si svolgeranno allo stadio Wembley di Londra. Le danze si apriranno a San Pietroburgo, con la sfida delle ore 18.00 tra. Dopo tante critiche arrivate nelle prime due partite, gliguidati da Luis Enrique si sono risvegliati. Soprattutto in fase offensiva: due ‘manite’ rifilate a Slovacchia e Croazia, ritrovando confidenza col gol e risvegliando l’ambiente, facendo sì che le ‘Furie Rosse’ ...

