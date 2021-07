Euro 2020, Gosens: “Non ho superato la delusione, ho trattenuto le lacrime” (Di venerdì 2 luglio 2021) “L’eliminazione da Euro2020? Ancora non ho superato la delusione. Non ho pianto, ma ho trattenuto le lacrime”. Sono queste le parole di Robin Gosens, esterno della Germania e dell’Atalanta, commentando l’eliminazione patita per mano dell’Inghilterra. “Ci vorranno giorni, se non settimane. Fa male uscire agli ottavi di finale quando speravamo tutti di andare molto più avanti. E’ stato comunque un grande evento per me – ha proseguito Gosens a Sport1 – un sogno d’infanzia che si è avverato. Il match col Portogallo è stato il momento più importante della mia ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) “L’eliminazione da? Ancora non hola. Non ho pianto, ma hole”. Sono queste le parole di Robin, esterno della Germania e dell’Atalanta, commentando l’eliminazione patita per mano dell’Inghilterra. “Ci vorranno giorni, se non settimane. Fa male uscire agli ottavi di finale quando speravamo tutti di andare molto più avanti. E’ stato comunque un grande evento per me – ha proseguitoa Sport1 – un sogno d’infanzia che si è avverato. Il match col Portogallo è stato il momento più importante della mia ...

Advertising

sportface2016 : #InghilterraUcraina a #Roma: la Federcalcio inglese vieta la vendita di biglietti per i residenti nel Regno Unito.… - Eurosport_IT : In Francia non si arrendono: raccolte 240 mila firme per rigocare il match con la Svizzera ???????????? #Euro2020 |… - Eurosport_IT : ??? Questo è l'11 azzurro scelto dai nostri lettori: è la formazione giusta per battere il Belgio? ?????? Scopri di p… - PGRotondo : RT @RegioneER: ??Montagna, mille cantieri programmati e più di 24 milioni di euro investiti nel 2020 per la sicurezza idrogeologica. Oltre l… - ForbesItalia : Euro 2020: ecco la Nazionale che alzerà il trofeo secondo il valore della rosa -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Bioeconomia, Intesa Sanpaolo: "Nel 2020 in Italia generato output pari a circa 317 miliardi di euro" Secondo le stime nel 2020 la Bioeconomia in Italia ha generato un output pari a circa 317 miliardi di euro, occupando poco meno di due milioni di persone. Dopo aver chiuso il 2019 con un incremento ...

Europei, il console: 'A Monaco grande entusiasmo per l'Italia' MONACO DI BAVIERA (Germania) - Enrico De Agostini, Console generale a Monaco di Baviera, dove questa sera gli azzurri contenderanno al Belgio un posto nella semifinale di Euro 2020, sottolinea la grande attesa della comunità italiana bavarese: " C'è molto entusiasmo - ha detto all'Ansa - per questa Nazionale: rappresenta bene la grande generosità e l'orgoglio di essere ...

Euro 2020, l'Uefa tira dritto: "Gare della fase finale come da programma" - Sportmediaset Sport Mediaset Euro 2020, Costa: “Tifosi inglesi che partono ora non entreranno allo stadio” Alla vigilia della partita Ucraina-Inghilterra, valida per i quarti di finale di Euro 2020 che si giocherà domani allo stadio Olimpico di Roma, il sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Cost ...

Euro 2020. Martinez: “Italia con grande qualità. De Bruyne e Hazard? Non si sono allenati…” Oltre due ore dopo il collega CT Mancini anche quello belga e Witsel hanno parlato in conferenza stampa della gara valida per gli ottavi da dentro o fuori Vigilia di Belgio-Italia. Domani alle 21 (all ...

Secondo le stime nella Bioeconomia in Italia ha generato un output pari a circa 317 miliardi di, occupando poco meno di due milioni di persone. Dopo aver chiuso il 2019 con un incremento ...MONACO DI BAVIERA (Germania) - Enrico De Agostini, Console generale a Monaco di Baviera, dove questa sera gli azzurri contenderanno al Belgio un posto nella semifinale di, sottolinea la grande attesa della comunità italiana bavarese: " C'è molto entusiasmo - ha detto all'Ansa - per questa Nazionale: rappresenta bene la grande generosità e l'orgoglio di essere ...Alla vigilia della partita Ucraina-Inghilterra, valida per i quarti di finale di Euro 2020 che si giocherà domani allo stadio Olimpico di Roma, il sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Cost ...Oltre due ore dopo il collega CT Mancini anche quello belga e Witsel hanno parlato in conferenza stampa della gara valida per gli ottavi da dentro o fuori Vigilia di Belgio-Italia. Domani alle 21 (all ...