Ddl Zan, Iv si mette di traverso: “Torniamo al testo Scalfarotto”. Le proposte: via l’identità di genere, dentro la postilla pro-Vaticano (Di venerdì 2 luglio 2021) “Torniamo al disegno di legge Scalfarotto“. Italia Viva spariglia le carte in tavola e mette un’ipoteca sulla rapida approvazione del disegno di legge Zan, il testo contro l’omotransfobia approvato alla Camera a novembre 2020 e attualmente all’esame della commissione Giustizia del Senato. Il partito di Matteo Renzi, negli emendamenti presentati dal capogruppo al Senato Davide Faraone e dal capogruppo in commissione Giuseppe Cucca, propone quattro modifiche all’articolato che, se approvate, avrebbero l’effetto di far ripartire da capo l’iter del provvedimento (che, una volta approvato a palazzo Madama, dovrebbe tornare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) “al disegno di legge“. Italia Viva spariglia le carte in tavola eun’ipoteca sulla rapida approvazione del disegno di legge Zan, ilcontro l’omotransfobia approvato alla Camera a novembre 2020 e attualmente all’esame della commissione Giustizia del Senato. Il partito di Matteo Renzi, negli emendamenti presentati dal capogruppo al Senato Davide Faraone e dal capogruppo in commissione Giuseppe Cucca, propone quattro modifiche all’articolato che, se approvate, avrebbero l’effetto di far ripartire da capo l’iter del provvedimento (che, una volta approvato a palazzo Madama, dovrebbe tornare a ...

Avvenire_Nei : La lettera. «Perché il ddl Zan è illiberale». 70 associazioni scrivono ai senatori - LegaSalvini : ?? PERUGIA, INSULTI A 200 PERSONE LIBERE CHE, IN SILENZIO E CON UN LIBRO, MANIFESTAVANO CONTRO IL DDL ZAN… - NicolaPorro : Ecco a che livello può arrivare il fanatismo dei fascio-comunisti pro #ddlZan ?? @giubileif - sciltian : @CarlosGraziosi Ci sono circa 30 senatori di M5S e PD che non sono d'accordo sul testo del DDL Zan approvato alla C… - TV7Benevento : **Omofobia: Iv, via art. 4 ddl Zan, 'libertà pensiero e espressione già in Costituzione'**... -