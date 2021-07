Da Bisceglie la protesta | “Discoteche chiuse da un anno ed ancora nessuna risposta” Roberto Maggialetti

(Di sabato 3 luglio 2021) Di Stefano Inchingolo: Una vibrantedell’imprenditore, titolare di Baia delle Sirene e della DF Disco di. Riportiamo il parere in cui si lamenta la non curanza dei politici di ogni livello istituzionale di una categoria del settore dellee di tutto l’indotto ormai fermo da oltre unscrive “Siamo gli imprenditori del settore DISCOTECA e ci vergogniamo dell’indifferenza e noncuranza dei politici di fronte al dramma che viviamo da 17 mesi: unica categoria a subire uno stop così brutale e draconiano.” Ed ...

