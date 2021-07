Carlo Alvino | “Spero che ADL abbia detto questa cosa a Spalletti”

(Di venerdì 2 luglio 2021)sull’incontro trae De Laurentiis In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto, che ha commentato il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA INCONTRO ADL-SPALLETTI, ECCO COSA E' SUCCESSO. I DETTAGLI >>>>>>> - gobbo_sicano : @AfricanoPublio @GiAdUzZoLa90 Infatti sembra uno slogan alla Carlo Alvino. - peppesenpai2 : @antofns @FianteAlighieri Questo è il figlio di Carlo Alvino - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CALCIOMERCATO ADL HA DECISO, ANCHE LUI VA VENDUTO. IL CLUB AZZURRO PERDE PEZZI, I DETTAGLI >>>>>>… - enryiflodni : @Torrenapoli1 @Carloalvino Chissa' che domanda fara' Carlo Alvino visti i numerosi tifosi che ogni giorno su radiok… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Alvino

Il Napoli Online

commenta le parole di Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa . il giornalista intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, si schiera dalla parte del patron del calcio Napol i, ...è intervenuto a radio Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal della sera:Carlo Alvino sull'incontro tra Spalletti e De Laurentiis In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Carlo Alvino, che ha commentato ...Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Cosa si sono detti De Laurentiis e Spalletti a pranzo? Se il presidente vuole dare seguito all'ottimismo di c ...