Battuta la Svizzera ai rigori Spagna prima semifinalista

Leggi su agi

(Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Ladi Euro2020 è la. Le Furie Rosse piegano aiuna grandee accedono alla Final Four di Wembley. Pari per 1-1 dopo 120 minuti, aidecisiva la trasformazione di Oyarzabal per la Roja. Per gli elvetici pesantissimi gli errori dal dischetto di Schar, Akanji e Vargas. Petkovic sceglie Zakaria per sostituire Xhaka, mentre Luis Enrique in avanti si affida al tridente formato da Ferran Torres, Morata, Sarabia. Il match inizia a ritmi alti, al 2' subito laconclusione di Shaqiri che non mette in difficoltà Unai ...