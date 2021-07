Al via Tavolo tecnico sulle malattie rare (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha istituito il “Tavolo tecnico sulle malattie rare”, che riunisce esperti clinici e accademici, rappresentanti istituzionali e delle associazioni dei pazienti e della società civile. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha istituito il “”, che riunisce esperti clinici e accademici, rappresentanti istituzionali e delle associazioni dei pazienti e della società civile. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Al via Tavolo tecnico sulle malattie rare - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Al via Tavolo tecnico sulle malattie rare - - CorriereCitta : Al via Tavolo tecnico sulle malattie rare - LuigiCornaglia : Chiara Bergamin, l'avvocato genovese che ha trasformato la passione per i giochi da tavolo in un lavoro… - AndreD81 : RT @e_didone: Ciascuno a ciò che si merita! La piccola isola di Cuba si prepara a dare il via a uno dei suoi vaccini anticovid, sottolineo… -