Wimbledon, il programma della giornata: in campo Berrettini e Federer (Di giovedì 1 luglio 2021) Alle ore 12:00 scatta la quarta giornata di Wimbledon, con le altre partite del 2° turno. In campo gli azzurri Berrettini, Mager e Sonego Alle ore 12:00 scatta il via alla quarta giornata di Wimbledon, con le altre partite del 2° turno. Hanno già raggiunto il 3° turno invece Djokovic, Fognini e Rublev, che torneranno in campo domani. Oggi tornano in campo gli italiani Berrettini e Sonego. Il romano, dopo l’ottimo esordio con Pella, affronterà poco dopo le 13:30 l’olandese Van De Zandschulp, mentre il piemontese nel pomeriggio ... Leggi su zon (Di giovedì 1 luglio 2021) Alle ore 12:00 scatta la quartadi, con le altre partite del 2° turno. Ingli azzurri, Mager e Sonego Alle ore 12:00 scatta il via alla quartadi, con le altre partite del 2° turno. Hanno già raggiunto il 3° turno invece Djokovic, Fognini e Rublev, che torneranno indomani. Oggi tornano ingli italianie Sonego. Il romano, dopo l’ottimo esordio con Pella, affronterà poco dopo le 13:30 l’olandese Van De Zandschulp, mentre il piemontese nel pomeriggio ...

Advertising

qnazionale : Wimbledon, il programma di giovedì 1 luglio: Berrettini alle 14, Federer chiude sul Centrale- - Sport_Fair : Obiettivo terzo turno per gli azzurri in campo oggi a #Wimbledon Il programma completo - infoitsport : Wimbledon: Il programma completo di Giovedì 01 Luglio 2021. In campo 4 azzurri in singolare - Ubitennis : Wimbledon, il programma di giovedì 1 luglio: Berrettini alle 14, Federer chiude sul Centrale - infoitsport : Berrettini-Van de Zandschulp oggi, Wimbledon 2021: orario, tv, programma, streaming -