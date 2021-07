Uccisa dal padre perché voleva vivere all'occidentale. Il fratello toglie la foto dalla tomba 'Troppo svestita' (Di giovedì 1 luglio 2021) Hina Saleem continua a essere vittima di violenza da parte della famiglia . A distanza di 15 anni dal suo assassinio, per mano del padre, Hina Saleem viene ancora tormentata. La foto sulla sua tomba ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021) Hina Saleem continua a essere vittima di violenza da parte della famiglia . A distanza di 15 anni dal suo assassinio, per mano del, Hina Saleem viene ancora tormentata. Lasulla sua...

