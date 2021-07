Tramoni al Brescia dal Cagliari | è ufficiale | la formula del trasferimento

(Di giovedì 1 luglio 2021) che porta il giovane in lombardia Ilera nell’aria da diversi giorni, ora è anche: Matteosi trasferisce dalal. Nell’ultima stagione ha giocato a cavallo tra la Primavera e la prima squadra rossoblù. Di seguito il comunicato della società lombarda: «Calcio comunica il tesseramento a titolo temporaneo di Matteo. Il centrocampista di Ajaccio, classe 2000, arriva in prestito con diritto di riscatto dal». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

BresciaOfficial : Tramoni è un nuovo calciatore del Brescia. Benvenuto Mattéo! ???? ?? - tabellamercatob : Ufficiali #Calciomercato #SerieB /1 Attaccanti Secondo rinforzo odierno per il #brescia In prestito dal #Cagliari… - GuillaumeBassu : RT @CagliariCalcio: ?? | PRESTITO Tramoni al @BresciaOfficial. Buona stagione, Mattéo! ?? - ju_servas : RT @CagliariCalcio: ?? | PRESTITO Tramoni al @BresciaOfficial. Buona stagione, Mattéo! ?? - psb_original : UFFICIALE BRESCIA - Dal Cagliari arriva Tramoni #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Tramoni Brescia

Si tratta di Matteo, centrocamapista corso classe 2000 che si trasferisce in Serie B alper fare esperienza e giocare con continuità. L'operazione con l'ex presidente Massimo Cellino ...Matteoè il neo acquisto delCalcio. L'annuncio è della stessa società con una nota, di poche parole, sul proprio sito internet. 'Calcio comunica il tesseramento a titolo temporaneo ...Il giocatore corso giocherà nella squadra delle Rondinelle dell’ex presidente rossoblù Cellino. La formula: prestito con diritto di riscatto Dopo gli ammiccamenti dei giorni scorsi, ora è ufficiale: M ...Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Mattéo Tramoni al Brescia in prestito sino al termine della stagione 2021-22 con diritto di riscatto. Classe 2000, Tramoni è arrivato in Sardegna ...