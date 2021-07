Tim Berners-Lee ha venduto l'NFT del codice sorgente del World Wide Web a 5,4 milioni di dollari (Di giovedì 1 luglio 2021) In un'asta online da Sotheby's oggi, il fondatore dell'internet moderno Tim Berners-Lee ha venduto un NFT del codice sorgente del World Wide Web, di cui è stato autore nel 1989. Berners-Lee ha detto che ha intenzione di donare il denaro a cause benefiche ancora non specificate. Il prezzo rappresenta quasi il doppio del valore del primo tweet di Jack e dieci volte il valore del meme Disaster Girl, ma 1/12 della collezione di 5.000 immagini digitali di Beeple. "Non sto nemmeno vendendo il codice sorgente", ha detto al Guardian la settimana ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021) In un'asta online da Sotheby's oggi, il fondatore dell'internet moderno Tim-Lee haun NFT deldelWeb, di cui è stato autore nel 1989.-Lee ha detto che ha intenzione di donare il denaro a cause benefiche ancora non specificate. Il prezzo rappresenta quasi il doppio del valore del primo tweet di Jack e dieci volte il valore del meme Disaster Girl, ma 1/12 della collezione di 5.000 immagini digitali di Beeple. "Non sto nemmeno vendendo il", ha detto al Guardian la settimana ...

