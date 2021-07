Tifosi inglesi all'Olimpico, Francesco Ragni: 'Sarà difficilissimo fermarli' (Di giovedì 1 luglio 2021) Francesco Ragni , direttore di Londra, Italia , il giornale italiano online di Londra, quali sono le indicazioni del governo inglese sulla trasferta a Roma? 'La situazione è chiara, in Italia per chi ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021), direttore di Londra, Italia , il giornale italiano online di Londra, quali sono le indicazioni del governo inglese sulla trasferta a Roma? 'La situazione è chiara, in Italia per chi ...

Advertising

officialmaz : #Klopp e i tifosi inglesi. Prima di #InghilterraGermania. Se non è un fake è il video dell'anno. #ENGGER - rtl1025 : ?? 'Tifosi inglesi non potranno venire in #Italia a guardare partita all'#Olimpico con #Ucraina prossimo 3 luglio. C… - Open_gol : biglietti in vendita potrebbero arrivare a quota 4mila. E c’è chi suggerisce soluzioni per aggirare la quarantena - CarliGemma1 : @skywalker_iv i tifosi inglesi NON DEVONO ENTRARE - infoitsport : Tifosi inglesi a Roma, D'Amato: «Intercetteremo tutti gli arrivi, i positivi rischiano la denuncia. Non si può mori… -