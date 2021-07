Temptation Island, Filippo Bisciglia diventa papà: lui e Pamela Camassa aspettano un figlio “con la benedizione di Maria De Filippi” (Di giovedì 1 luglio 2021) All’esordio della nuova edizione di Temptation Island, il conduttore Filippo Bisciglia fa un annuncio inaspettato: “Divento papà“. Questo il titolo della copertina del settimanale Nuovo, in cui è ritratto accanto alla fidanzata Pamela Camassa. Poi, a caratteri cubitali: “Con la benedizione di Maria De Filippi“. Sì, perché sembra che la nota conduttrice sia stata messa al corrente. La coppia ha infatti un rapporto speciale con lei, innanzitutto perché Filippo da ormai diversi anni è al timone del reality di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) All’esordio della nuova edizione di, il conduttorefa un annuncio inaspettato: “Divento“. Questo il titolo della copertina del settimanale Nuovo, in cui è ritratto accanto alla fidanzata. Poi, a caratteri cubitali: “Con ladiDe“. Sì, perché sembra che la nota conduttrice sia stata messa al corrente. La coppia ha infatti un rapporto speciale con lei, innanzitutto perchéda ormai diversi anni è al timone del reality di ...

