Ricciardi: «Lockdown a ottobre? Non possiamo escludere nulla. La variante Delta ci deve preoccupare» (Di giovedì 1 luglio 2021) La diffusione della variante Delta «ci deve preoccupare» e «non dobbiamo compiere gli stessi errori del passato quando il virus è stato sottovalutato»: a dirlo è Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l’emergenza Coronavirus, che in un intervento su Radio Capital ha anche parlato dell’eventualità di nuovi Lockdown il prossimo ottobre: «Nella lotta all’epidemia non si può escludere nulla», ha detto Ricciardi, «però abbiamo tutte le possibilità per evitarlo, se continuiamo a rispettare tutte le misure ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) La diffusione della«ci» e «non dobbiamo compiere gli stessi errori del passato quando il virus è stato sottovalutato»: a dirlo è Walter, consulente del ministro della Salute per l’emergenza Coronavirus, che in un intervento su Radio Capital ha anche parlato dell’eventualità di nuoviil prossimo: «Nella lotta all’epidemia non si può», ha detto, «però abbiamo tutte le possibilità per evitarlo, se continuiamo a rispettare tutte le misure ...

