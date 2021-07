Pestaggi in carcere | il detenuto si scusa | ' Ho accusato la direttrice | ma a picchiare era stata la commissaria'

Advertising

rubio_chef : Pestaggi in carcere, un agente: 'Sì, li ho colpiti: ma era tutto deciso da altri'. Figurati se i fasci s’assumono m… - ItaliaViva : Le immagini diffuse relativamente ai pestaggi nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere sono sconvolgenti e ripugnanti.… - gennaromigliore : Le immagini diffuse relativamente ai pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sono sconvolegenti e ripugnan… - ponchomao : RT @CucchiRiccardo: Chi tenta di giustificare i pestaggi e le torture degli agenti nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere calpesta la Costit… - M5S_No_Grazie : RT @CucchiRiccardo: Chi tenta di giustificare i pestaggi e le torture degli agenti nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere calpesta la Costit… -

Ultime Notizie dalla rete : Pestaggi carcere

Vincenzo Cacace , ex detenuto disabile tra le vittime deineldi Santa Maria Capua Vetere , corregge il tiro. L'uomo aveva rivelato che, tra gli autori delle violenze sui detenuti, c'era anche la direttrice del, Elisabetta Palmieri . ...Le violenze neldi Santa Maria Capua Vetere: le notizie Detenuti in ginocchio, pugni e manganellate: iI video deiai detenuti Le immagini dei: il video con le violenze Le ...Gravissime le accuse per gli episodi di violenza avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: la smentita della direttrice."Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli". Sono le parole con cui Vincenzo Cacace, ex detenuto sulla sedia a rotelle nel carcere di Santa Maria ...