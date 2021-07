Per Windows 11 serve un nuovo chip di sicurezza. Che però su molti computer non c’è (Di giovedì 1 luglio 2021) Per avere il nuovo sistema operativo serve un Pc con il chip Trusted Platform Module 2.0: è una questione di sicurezza, che però esclude computer anche recenti Leggi su repubblica (Di giovedì 1 luglio 2021) Per avere ilsistema operativoun Pc con ilTrusted Platform Module 2.0: è una questione di, cheescludeanche recenti

