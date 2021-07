Omicidio di Chiara Gualzetti, il 16enne resta in carcere. Per il gip “era in grado di intendere. Estrema violenza” (Di giovedì 1 luglio 2021) “Al momento appare capace di intendere e di volere e ciò anche nel caso di eventuali problemi psicologici, già occasionalmente emersi”. Questa la valutazione del giudice per le indagini preliminari, Luigi Martello, che ha convalidato il fermo ed emesso la custodia cautelare in carcere per il sedicenne indagato per l’Omicidio della coetanea Chiara Gualzetti, avvenuto domenica mattina a Monteveglio, in provincia di Bologna. Il giovane secondo il magistrato avrebbe anche tentato di depistare le indagini. Il ragazzino, nel confessare l’Omicidio, ha spiegato di aver sentito di voci e di essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) “Al momento appare capace die di volere e ciò anche nel caso di eventuali problemi psicologici, già occasionalmente emersi”. Questa la valutazione del giudice per le indagini preliminari, Luigi Martello, che ha convalidato il fermo ed emesso la custodia cautelare inper il sedicenne indagato per l’della coetanea, avvenuto domenica mattina a Monteveglio, in provincia di Bologna. Il giovane secondo il magistrato avrebbe anche tentato di depistare le indagini. Il ragazzino, nel confessare l’, ha spiegato di aver sentito di voci e di essere ...

