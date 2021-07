Mancini | ' Fare il nostro gioco e divertirci' Chiellini | ' Lukaku? Pronti a fermarlo'

Advertising

Mediagol : Belgio-Italia, Mancini: “Pochi dubbi. De Bruyne-Hazard? Giusto fare pre-tattica” - LazionewsEu : #Mancini: “Ho grande rispetto per il #Belgio, dovremo fare il nostro gioco” #sslazio #forzalazio #EURO2020… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Italia, Mancini: “Pochi dubbi di formazione. Rispetto per il Belgio, ma… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: La ricetta anti-Belgio di Mancini: 'Fare il nostro gioco e divertirci'. #Euro2020 - gilnar76 : Italia, Mancini: «Pronti a fare la nostra partita, Belgio squadra tra le più forti del mondo» #Acmilan #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Fare

Faremo la nostra partita cercando di vincerla - spiega-. Abbiamo grande rispetto per loro, ma dovremoil nostro gioco'. Ecco, appunto, il messaggio che passa forte e chiaro è questo. '..."Dubbi ne ho pochi, devodelle scelte. Affrontiamo forse la migliore squadra d'Europa assieme alla Francia: non ci snatureremo, faremo la nostra partita, cercando di vincerla". Robertoaffronta le ore che mancano ...Il c.t. dell'Italia: "Con l'Austria abbiamo fatto 26 tiri, firmerei per ripeterci". Chiellini: "Lukaku? Dormiremo bene entrambi..." ...Belgio-Italia è un quarto di finale di Euro 2020 e si gioca venerdì alle ore 21:00: formazioni, pronostici, tv in chiaro e streaming.