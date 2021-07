Manchester United, dall’Inghilterra: che doppio colpo, in arrivo Sancho e Varane (Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo quanto riporta la stampa britannica, il Manchester United sarebbe pronto ad annunciare un doppio colpo in entrata non da poco: nonostante la crisi economica dovuta alla pandemia, sarebbero in dirittura d’arrivo Jadon Sancho e Raphael Varane. Per il giovane attaccante inglese sarebbe stato raggiunto un accordo con il Borussia Dortmunt sulla base di 85 milioni di euro. Per quanto riguarda il difensore francese, in scadenza l’anno prossimo con il Real Madrid, sarebbe ormai in dirittura d’arrivo un accordo tra i due club. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo quanto riporta la stampa britannica, ilsarebbe pronto ad annunciare unin entrata non da poco: nonostante la crisi economica dovuta alla pandemia, sarebbero in dirittura d’Jadone Raphael. Per il giovane attaccante inglese sarebbe stato raggiunto un accordo con il Borussia Dortmunt sulla base di 85 milioni di euro. Per quanto riguarda il difensore francese, in scadenza l’anno prossimo con il Real Madrid, sarebbe ormai in dirittura d’un accordo tra i due club. SportFace.

