Il GP della Stiria ha messo in luce la prestazione di Charles Leclerc, che dopo il contatto con Pierre Gasly al primo giro è stato costretto a rientrare ai box per cambiare l'ala danneggiata, con ...

FSabathier : RT @Gazzetta_it: F1 GP Austria, Leclerc: “Ho guidato la Ferrari 2022 al simulatore. E vi dico che...” - Gazzetta_it : F1 GP Austria, Leclerc: “Ho guidato la Ferrari 2022 al simulatore. E vi dico che...” - Nick_cannonier : @artvworld @deadlinex Vedi il context. Non guardare solo i piloti. Vedi anche con che macchine correvano. Leclerc h… - lovehopelaugh_s : RT @formulagiaestro: ma perchè leclerc vi fa così rosicare aiuto prima le pole illegali poi il dotd,,,,, non ha vinto un cazzo, ha guidato… - formulagiaestro : ma perchè leclerc vi fa così rosicare aiuto prima le pole illegali poi il dotd,,,,, non ha vinto un cazzo, ha guida… -

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc guidato Leclerc: 'Ho guidato la Ferrari 2022 al simulatore. E vi dico che...' 'adoro il gp austria' ? È un Charles Leclerc motivato quello della conferenza stampa del GP d'Austria: 'Adoro questa pista perché ha un ritmo infernale, le ultime due curve poi sono difficili perché ...

F1 - GP di Stiria, Sainz: una rimonta basata sull'attesa ... guidato da Lance Stroll in sesta posizione: basti pensare che in circa dieci secondi erano ... Sfruttando gli incidenti che avevano visto coinvolti Leclerc e Gasly, oltre ai i momentanei problemi di ...

Leclerc: "Ho guidato la Ferrari 2022 al simulatore. E vi dico che..." La Gazzetta dello Sport F1 | Ferrari, Leclerc: “Una delle migliori gare della mia carriera” Era iniziata malissimo la gara di Leclerc a Zeltweg, che in partenza ha avuto un contatto con Gasly, probabilmente è stato troppo frettoloso nel voler riprendere la scia del francese, e per questo ha ...

Ferrari, Leclerc: “Mia gara dal sapore agrodolce” Questa l'analisi di Charles Leclerc: "Questa gara ha un sapore un po’ agrodolce perché l’incidente al primo giro ci ha impedito di portare a casa un risultato migliore. D’altro canto, direi che a part ...

