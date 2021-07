Il sito della A si aggiorna per la stagione 2021/22: 19 loghi e un’assenza (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa stagione 2021/22 è iniziata ufficialmente oggi. Iscrizioni da completare, il calciomercato che apre i battenti e i siti delle varie Leghe che si aggiornano. Il portale della Serie A, ad esempio, si è rinnovato salutando Benevento, Parma e Crotone, retrocesse in B al termine dell’ultimo campionato. Via tre loghi nelle grafiche e dentro quelli delle neo promosse Empoli e Venezia. Solo due, perché per il momento la Salernitana si ritrova in una posizione di attesa. Il trust varato da Lotito e Mezzaroma non ha convinto la Figc e ci sarà tempo fino a sabato per porre rimedio e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa/22 è iniziata ufficialmente oggi. Iscrizioni da completare, il calciomercato che apre i battenti e i siti delle varie Leghe che sino. Il portaleSerie A, ad esempio, si è rinnovato salutando Benevento, Parma e Crotone, retrocesse in B al termine dell’ultimo campionato. Via trenelle grafiche e dentro quelli delle neo promosse Empoli e Venezia. Solo due, perché per il momento la Salernitana si ritrova in una posizione di attesa. Il trust varato da Lotito e Mezzaroma non ha convinto la Figc e ci sarà tempo fino a sabato per porre rimedio e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Bill Cosby è stato scarcerato, è un uomo libero dopo l'annullamento della condanna da parte della Corte Suprema… - Agenzia_Ansa : 'Sarebbe giusto introdurre una tassazione aggiuntiva per i locali di street food che non offrono spazio e tavolini'… - Agenzia_Ansa : 'La malattia più grande della vita qual è? E' la mancanza di amore'. Lo ha detto all'Angelus Papa Francesco insiste… - scarletsripa : @skriswalker nella sezione commenti sul sito della tim qualcuno ha detto di aver chiamato e di aver avuto come risp… - marijoa64 : RT @Massimi47715989: Europei: Oms, migliorare monitoraggio spettatori - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : sito della I Giganti di Angius film italiano in gara a Locarno 2021 ... Zeros and ones di Abel Ferrara con Ethan Hawke e Valerio Mastandrea (l'Italia coproduce con Germania e Usa); After Blue di Bertrand Mandico; Medea del russo Alexander Zeldovich; Petite Solange della ...

Mattarella, nella pandemia emersa gravemente la disparità tra i sessi Da qui la necessità per il Capo dello Stato di "sottolineare e ricordare come sia un obiettivo fondamentale della Repubblica la effettiva parità, che il valore del principio di uguaglianza è ...

Guardia medica turistica: orari e sedi sul sito della ASL Azienda Usl Toscana nord ovest Occhiali da sole maschili: i trend del 2021 Gli occhiali da sole si contraddistinguono per vari modelli: mascherina, acetato e metallo ultra slim per aggiungere un tocco in più al look.

Salernitana esclusa dal sito della Serie A e dall’assemblea di Lega La Salernitana ha tempo fino alle 20 di sabato 3 luglio per mettersi in regola e sanare le eccezioni sollevate dalla Federcalcio, che ha bocciato la ...

... Zeros and ones di Abel Ferrara con Ethan Hawke e Valerio Mastandrea (l'Italia coproduce con Germania e Usa); After Blue di Bertrand Mandico; Medea del russo Alexander Zeldovich; Petite Solange...Da qui la necessità per il Capo dello Stato di "sottolineare e ricordare come sia un obiettivo fondamentaleRepubblica la effettiva parità, che il valore del principio di uguaglianza è ...Gli occhiali da sole si contraddistinguono per vari modelli: mascherina, acetato e metallo ultra slim per aggiungere un tocco in più al look.La Salernitana ha tempo fino alle 20 di sabato 3 luglio per mettersi in regola e sanare le eccezioni sollevate dalla Federcalcio, che ha bocciato la ...