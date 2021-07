Il Paradiso delle Signore 6, spoiler tornerà Anna, Rocco e Federico non saranno presenti (Di giovedì 1 luglio 2021) Cresce sempre di più l’attesa per la soap opera Il Paradiso delle Signore 6, che vedremo in onda da settembre con delle nuovissime puntate. Grazie ad alcune interviste, stanno arrivando già alcune indiscrezioni. A far parte del Paradiso Daily della nuova stagione ci saranno: Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, che si ritroveranno a dover affrontare il caso su Achille Ravasi. La loro famiglia dovrà rinunciare ad una importantissima presenza, ossia Marta, che non avrà nessuna intenzione di tornare da New York. Gloria Radulescu non è presente nel cast. Il Paradiso ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 1 luglio 2021) Cresce sempre di più l’attesa per la soap opera Il6, che vedremo in onda da settembre connuovissime puntate. Grazie ad alcune interviste, stanno arrivando già alcune indiscrezioni. A far parte delDaily della nuova stagione ci: Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, che si ritroveranno a dover affrontare il caso su Achille Ravasi. La loro famiglia dovrà rinunciare ad una importantissima presenza, ossia Marta, che non avrà nessuna intenzione di tornare da New York. Gloria Radulescu non è presente nel cast. Il...

