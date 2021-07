Il Papa conferma: 'Voglio visitare il Libano, oggi in grave crisi' (Di giovedì 1 luglio 2021) 'Ci siamo riuniti per pregare, spinti dalla preoccupazione per il Libano, preoccupazione forte, nel vedere questo Paese, che porto nel cuore e che ho il desiderio di visitare, precipitato in una grave ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 luglio 2021) 'Ci siamo riuniti per pregare, spinti dalla preoccupazione per il, preoccupazione forte, nel vedere questo Paese, che porto nel cuore e che ho il desiderio di, precipitato in una...

Advertising

_CarlottaMiller : RT @MediasetTgcom24: Il Papa conferma: 'Voglio visitare il Libano, oggi in grave crisi' #papafrancesco - MediasetTgcom24 : Il Papa conferma: 'Voglio visitare il Libano, oggi in grave crisi' #papafrancesco - Bvzpao : @nonunadimeno educazione affettiva? facciamola semplice: fate in modo che mamma e papà si vogliano bene, che lo dim… - tradori : @Antonio22024399 @Gianmar26145917 Papà mi ha sempre detto che la droga fa male… questa ne è la conferma… - Francescoeletti : @Adnkronos Se è vero che è il papà, perché è stato depositato a Genova un atto notarile( dic.2012) a conferma del… -