Ha una fitta improvvisa alla gamba, perde i sensi e muore. Una città intera piange Maurizio (Di giovedì 1 luglio 2021) Un’altra morte assurda in Italia, che ha lasciato sgomenti un’intera famiglia e un intero paese. Maurizio se n’è andato improvvisamente, in maniera incredibile. Nulla poteva far presagire un epilogo simile della sua vita, visto che non aveva accusato alcun mancamento prima del decesso. Poi il malore è giunto come una mazzata tremenda e per l’uomo, che aveva 61 anni, non c’è stato niente da fare. Nonostante si sia tentato l’impossibile pur di strapparlo alla morte, il dramma si è purtroppo consumato. Una dipartita dunque senza preavviso, che ha scioccato tutti coloro che lo conoscevano. E il 61enne era parecchio noto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Un’altra morte assurda in Italia, che ha lasciato sgomenti un’famiglia e un intero paese.se n’è andatomente, in maniera incredibile. Nulla poteva far presagire un epilogo simile della sua vita, visto che non aveva accusato alcun mancamento prima del decesso. Poi il malore è giunto come una mazzata tremenda e per l’uomo, che aveva 61 anni, non c’è stato niente da fare. Nonostante si sia tentato l’impossibile pur di strapparlomorte, il dramma si è purtroppo consumato. Una dipartita dunque senza preavviso, che ha scioccato tutti coloro che lo conoscevano. E il 61enne era parecchio noto ...

Forte dolore alla gamba, si accascia e muore: Maurizio aveva 61 anni Forte dolore alla gamba, si accascia e muore: morto a 61 anni. Una persistente fitta alla gamba, la perdita dei sensi e infine il decesso. È morto così Maurizio Venturi, titolare dell'Hostaria Marignana di in Friuli, il bar che gestiva da cinque anni. Aveva 61 ...

Pordenone, forte dolore alla gamba, si accascia e muore: Maurizio aveva 61 anni Forte dolore alla gamba, si accascia e muore: Maurizio Venturi morto a 61 anni. Una persistente fitta alla gamba, la perdita dei sensi e infine il decesso. È morto così ...

