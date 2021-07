Google ammette: Assistant a volte registra le conversazioni di nascosto (Di giovedì 1 luglio 2021) Una notizia che scuote il mondo della smart home, anche se non stupisce i più paranoici, ha appena fatto il giro del mondo: Google ha ammesso che Assistant registra l’audio degli utenti anche quando non chiamato in causa dalla hotword “Ok Google”. Stando a quanto condiviso da IndiaToday, dei portavoce di Google avrebbero affermato di fronte ad un comitato del governo indiano che i dipendenti dell’azienda ascoltano le conversazioni degli utenti con Google Assistant. Questa non è una notizia sconvolgente, l’azienda americana ha più volte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Una notizia che scuote il mondo della smart home, anche se non stupisce i più paranoici, ha appena fatto il giro del mondo:ha ammesso chel’audio degli utenti anche quando non chiamato in causa dalla hotword “Ok”. Stando a quanto condiviso da IndiaToday, dei portavoce diavrebbero affermato di fronte ad un comitato del governo indiano che i dipendenti dell’azienda ascoltano ledegli utenti con. Questa non è una notizia sconvolgente, l’azienda americana ha più...

Google ammette che il suo assistente ascolta di nascosto Cellulare Magazine

