Giorgi-Muchova in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di giovedì 1 luglio 2021) Camila Giorgi sfida quest’oggi Karolina Muchova al secondo turno di Wimbledon 2021. L’azzurra torna in campo dopo la vittoria al debutto contro Teichmann ed insegue il terzo turno dopo la semifinale raggiunta ad Eastbourne la settimana scorsa. Camila non è stata aiutata dal sorteggio visto che ha pescato la diciannovesima testa di serie, molto a suo agio sull’erba. Non a caso i bookmakers si schierano dalla parte di Muchova, la quale difende i quarti di finale nello slam britannico. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida tra l’italiana e la ceca andrà in scena giovedì ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Camilasfida quest’Karolinaal secondo turno di. L’azzurra torna in campo dopo la vittoria al debutto contro Teichmann ed insegue il terzo turno dopo la semifinale raggiunta ad Eastbourne la settimana scorsa. Camila non è stata aiutata dal sorteggio visto che ha pescato la diciannovesima testa di serie, molto a suo agio sull’erba. Non a caso i bookmakers si schierano dalla parte di, la quale difende i quarti di finale nello slam britannico. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida tra l’italiana e la ceca andrà in scena giovedì ...

Advertising

bruno_persiano : RT @SuperTennisTv: ???? Buona la prima per Camila #Giorgi a #Wimbledon: sconfigge in due set #Teichmann 6-2 6-2 e vola al secondo turno dove… - Ambrogi56194269 : RT @SuperTennisTv: ???? Buona la prima per Camila #Giorgi a #Wimbledon: sconfigge in due set #Teichmann 6-2 6-2 e vola al secondo turno dove… - paoloangeloRF : RT @GeorgeSpalluto: Camila Giorgi domina Teichmann 62 62 confermando l'ottimo momento di forma e dimostrando di aver recuperato dall'infort… - artvworld : RT @GeorgeSpalluto: Camila Giorgi domina Teichmann 62 62 confermando l'ottimo momento di forma e dimostrando di aver recuperato dall'infort… - marioo174 : Secondo turno italiani #Seppi vs #Kudla #Fognini vs #Djere #Berrettini vs #VanDeZandschulp #Mager vs #Kyrgios… -