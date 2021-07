Euro2020. Uefa: "Non si cambia. Ultime partite come programmate" (Di giovedì 1 luglio 2021) La Uefa precisa in una nota che non ci saranno cambiamenti sulle restanti partite degli Europei che si svolgeranno nelle sedi già decise Leggi su rainews (Di giovedì 1 luglio 2021) Laprecisa in una nota che non ci sarannomenti sulle restantidegli Europei che si svolgeranno nelle sedi già decise

Ultime Notizie dalla rete : Euro2020 Uefa Euro2020. Uefa: "Non si cambia. Ultime partite come programmate" Secondo quanto osservato nella nota dal consulente medico della Uefa Daniel Koch, "non si può totalmente escludere che eventi e raduni potrebbero aver portato ad alcuni aumenti locali nel numero dei ...

