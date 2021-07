Con Iliad Giga 120 avrete chiamate, SMS e Internet in 5G a 9,99 euro al mese (Di giovedì 1 luglio 2021) Iliad Giga 120, offerta disponibile fino a questo momento soltanto presso gli Iliad Point, è stata estesa a tutti i canali di vendita L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 1 luglio 2021)120, offerta disponibile fino a questo momento soltanto presso gliPoint, è stata estesa a tutti i canali di vendita L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Con Iliad Giga 120 avrete chiamate, SMS e Internet in 5G a 9,99 euro al mese - tecnoandroidit : Iliad affronta la concorrenza con le sue promo del momento fino a 120GB - Davvero molto difficile battere un gesto… - milossj4 : @TIM4UGiulia ciao, da oggi mi trovo con 50gb in meno sempre a 11€. Iliad me ne offre 80 a 8€ o 120 a 10€, riuscite… - berkley1_ : RT @telefoninonet: Iliad Giga 120: Promo con 120GB in 5G a 9,99€ - telefoninonet : Iliad Giga 120: Promo con 120GB in 5G a 9,99€ -