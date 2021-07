730 rimborso 2021, quando arriva da Agenzia delle Entrate (Di giovedì 1 luglio 2021) Il modello 730 – anche quello del 2021 – può portare ad un rimborso per il contribuente dall’Agenzia delle Entrate. La presentazione del modello 730 serve per consentire al Fisco di calcolare l’importo esatto delle imposte dovute dal contribuente nell’anno di riferimento, in base ai redditi percepiti e alle detrazioni fiscali riconosciute. Se il ricalcolo delle imposte evidenzia un credito, ossia è stato effettuato un versamento maggiore al dovuto, il contribuente avrà diritto a un rimborso Irpef. Per chi presenta la dichiarazione dei redditi, quindi, è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Il modello 730 – anche quello del– può portare ad unper il contribuente dall’. La presentazione del modello 730 serve per consentire al Fisco di calcolare l’importo esattoimposte dovute dal contribuente nell’anno di riferimento, in base ai redditi percepiti e alle detrazioni fiscali riconosciute. Se il ricalcoloimposte evidenzia un credito, ossia è stato effettuato un versamento maggiore al dovuto, il contribuente avrà diritto a unIrpef. Per chi presenta la dichiarazione dei redditi, quindi, è ...

