Zambrotta lancia l'Italia: 'Bel gioco e cambi faranno la differenza. Chiesa l'arma in più' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Undici anni in azzurro, 98 presenze - che rabbia non essere riuscito ad arrivare in tripla cifra - ma soprattutto la medaglia di campione del mondo, nel 2006 in Germania, appuntata orgogliosamente al ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Undici anni in azzurro, 98 presenze - che rabbia non essere riuscito ad arrivare in tripla cifra - ma soprattutto la medaglia di campione del mondo, nel 2006 in Germania, appuntata orgogliosamente al ...

Advertising

sportli26181512 : Zambrotta lancia l’Italia: 'Bel gioco e cambi faranno la differenza. Chiesa l’arma in più': Zambrotta lancia l’Ital… - PPabloss : RT @Gazzetta_it: Zambrotta lancia l’Italia: 'Il bel gioco farà la differenza. Chiesa l’arma in più' #euro2020 - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: Zambrotta lancia l’Italia: 'Il bel gioco farà la differenza. Chiesa l’arma in più' #euro2020 - Gazzetta_it : Zambrotta lancia l’Italia: 'Il bel gioco farà la differenza. Chiesa l’arma in più' #euro2020 -